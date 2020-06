Covid, sono liberi dall’incubo 62 Comuni

CREMONA (15 giugno 2020) - Nessun contagio nelle due settimane comprese fra il 30 maggio e ieri. Quindici giorni Covid-free per 62 Comuni della Provincia di Cremona, fra i 106 che nel corso della pandemia hanno registrato complessivamente almeno 4 casi. Un gruppo del quale - per ragioni facilmente comprensibili -non fanno parte né i centri più popolati né quelli sede delle Residenze socio assistenziali con la maggior concentrazione numerica di ospiti.

La battaglia contro la diffusione della pandemia e le sue drammatiche conseguenze - dunque - continua. Nei Comuni ‘Covid free’ della provincia di Cremona come (a maggior ragione) negli altri 44 che purtroppo non hanno avuto la stessa fortuna, registrando nel periodo considerato un incremento compreso tra uno e diciannove nuovi casi di positività.

In testa a questa per nulla ambita classifica c’è il capoluogo provinciale, con 19 casi.

Alle spalle di Cremona con i suoi 19 casi registrati fra sabato 30 maggio e ieri, ci sono poi Sospiro (+10), Castelleone (+6), Crema (+5), Soresina e Pizzighettone (entrambe con un incremento di 4 casi nel periodo considerato).

Altri tre casi positivi si sono verificati a Rivolta D’Adda, mentre i rimanenti 37 comuni si dividono fra gli incrementi di 2 e di un solo caso.

In particolare, sono stati due nei comuni di Offanengo, Soncino, San Giovanni in Croce, Vaiano Cremasco, Dovera, Stagno Lombardo, Pescarolo ed Uniti, Gabbioneta Binanuova, Quintano e Cremosano.

Uno solo - invece - a Casalmaggiore, Casalbuttano ed Uniti, Castelverde, San Bassano, Vescovato, Pandino, Cingia de’ Botti, Persico Dosimo, Ostiano, Vailate, Casalmorano, Agnadello, Gussola, Acquanegra, Spino D’Adda, Madignano, Malagnino, Martignana di Po, Grumello Cremonese ed Uniti, Pieve D’Olmi, Grontardo, Capralba, Credera Rubbiano, Ripalta Arpina, Torre de’ Picenardi, Salvirola e Casaletto di Sopra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO