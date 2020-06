Castelvetro, il Biazzi è Covid free: via libera alle visite nelle Rsa

CASTELVETRO (15 giugno 2020) - L’istituto Emilio Biazzi è Covid-free: da alcuni giorni, come accertato dallo screening a tappeto, non risultano più ospiti positivi al Coronavirus. «Ringrazio tutto il personale della struttura e la dirigenza per il grande lavoro svolto», sottolinea il sindaco Luca Quintavalla. La seconda buona notizia arriva dalla Regione Emilia Romagna e dall’Ausl di Piacenza, che hanno deciso di ripristinare da oggi le visite in tutte le strutture residenziali per anziani e persone con disabilità.

