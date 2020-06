Lite fra spintoni e manate, 23enne finisce in ospedale

TRIGOLO (15 giugno 2020) - Iniziata come serata fra amici, è finita con l’arrivo delle sirene blu: quelle dei carabinieri e quelle di un’ambulanza. Notte agitata ieri a Trigolo: due ragazzi residenti in paese, frequentanti la stessa compagnia, hanno dato vita a un’accesa discussione. Prima solo verbale, poi degenerata in altro: spintoni, manate, c’è chi dice anche una bottigliata. Fatto è che intorno alle 2.45 si è reso necessario l’intervento dell’Arma per sedare gli animi. E, più o meno alla stessa ora, è servito l’arrivo dei volontari della Croce Verde di Castelleone per soccorrere uno dei due contendenti: un ragazzo di 23 anni, trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Crema. Gli accertamenti hanno evidenziato solo ferite lievi e superficiali e al momento non risulta siano state sporte denunce.

