Auto precipita nella scarpata, a Bettola feriti coniugi cremonesi

RIGOLO/BETTOLA (14 giugno 2020) - All’ora di pranzo una vettura è precipitata in una scarpata lungo la strada montana di Rigolo a Bettola (Piacenza): feriti coniugi cremonesi. Sono scattati i soccorsi per portarli in salvo, visto che si trovavano in una zona particolarmente isolata e impervia. In particolare l’uomo, di 59 anni e residente in città, è stato raggiunto dal soccorso alpino. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco giunta da Piacenza, l’auto infermieristica del 118 di Farini, Pubblica Assistenza Morfasso e l’eliambulanza di Pavullo provvista di verricello. L’uomo ha riportato traumi alla schiena, la moglie solo contusioni. Entrambi ricoverati all’ospedale di Piacenza.

