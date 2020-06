Pescatore scivola nell'Adda e rischia di annegare, salvato da Concari

PIZZIGHETTONE (15 giugno 2020) - Un volontario lo è davvero 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno, anche quando sta pedalando verso casa convinto di non dover affrontare alcuna emergenza. É il caso di Roberto Concari, avisino doc che qualche giorno fa ha salvato un 65enne cremasco: l’uomo stava rischiando di annegare nel torrente Adda ma a riportarlo a riva ci ha pensato proprio Concari. A raccontare la vicenda, portata alla luce proprio dalla sezione locale Avis guidata da Nicola Baffi che ha voluto complimentarsi ufficialmente con il cittadino modello attraverso un post social, è lo stesso pizzighettonese. Che premette: «Non ho fatto nulla di straordinario, semplicemente quello che andava fatto». Eppure a rispondere alle richieste di aiuto di due pescatori che si trovavano sulla riva della borgata di Gera nei pressi del ponte, o meglio della zona in cui un tempo si trovava la passerella ciclopedonale, inizialmente è stato solo lui: «Uno dei pescatori è scivolato in Adda e non riusciva a risalire in nessun modo – spiega Concari –. Probabilmente si era incastrato con una gamba, ma sotto era profondo. L’amico è corso verso la strada a cercare qualcuno, io ero in bicicletta e mi sono subito precipitato. Prima ho tentato di tirarlo su senza aiuto, ma l’uomo era anche molto spaventato e a peso morto, quindi non si trattava di un’operazione semplice e infatti non ci sono riuscito. Allora sono andato a prendere una corda per legarlo, in modo tale da mantenerlo in sicurezza e allo stesso tempo rassicurarlo, evitando sprofondasse ulteriormente. Intanto ho chiesto a mia volta aiuto».

