Caritas in campo, varati tre progetti

CREMONA (14 giugno 2020) - Mai come questa estate l’appuntamento con l’estate è così atteso da bambini e ragazzi, perché offre loro l’occasione di uscire di casa e ricominciare a frequentare gli amici, anche se con tutte le attenzioni del caso. E nonostante le limitazioni e le necessarie norme di sicurezza, anche per l’estate 2020 la Caritas diocesana propone alcune esperienze di volontariato per i giovani sul territorio diocesano: un’esperienza di servizio in una delle strutture di volontariato attive sul territorio - presso la comunità di Cortetano, Isla de burro e Nostra Signora - in linea con le competenze di ciascuno.

