Più sicurezza con gli occhi delle telecamere

SORESINA (14 giugno 2020) - Una fitta rete di telecamere per sorvegliare ogni angolo della città. O quantomeno i luoghi ritenuti più sensibili. Tra quelli installati da Aspm, e quelli acquistati dalla polizia locale, sono diciassette i nuovi occhi elettronici puntati su Soresina, che sommati ai quattro dispositivi già in funzione vanno a costituire un totale di ventuno. La massima concentrazione è prevista attorno alla piazzola ecologica di via Persicana, dove al termine dei lavori ne verranno attivati tredici. La cui gestione, presto, passerà in carico ai vigili. Per i prossimi dieci anni. «Ci serviranno per monitorare la situazione sia all’interno che all'esterno della discarica - spiega il comandante Giovanni Tirelli - e per vedere in diretta eventuali vandalismi o abbandoni abusivi».

