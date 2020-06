Camion esce di strada, illeso il conducente

OLMENETA (13 giugno 2020) - Camion per il trasporto mangini esce di strada tra Olmeneta e Belvedere: autista fortunatamente illeso ma ora stanno prendendo il via le operazioni di recupero del mezzo. Seguono aggiornamenti per quanto riguarda la viabilità in direzione del centro abitato di Olmeneta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO