Dopo il picnic notturno rifiuti ovunque sul LungoPo Europa

CREMONA (13 giugno 2020) - Pic nic notturno: birra, pizza e tanta inciviltà. Nella notte qualcuno si è accampato su una delle panchine del LungoPo Europa non tanto per godersi il fiume, ma più semplicemente per mangiare e bere al riparo da occhi indiscreti, per poi lasciare i rifiuti sparsi ovunque nel tratto di fronte alla Bissolati. Triste spettacolo questa mattina per ciclisti, camminatori e amanti del fiume, che chiedono più controlli di notte.

