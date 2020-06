Rolfi: «1,7 milioni di euro a 26 aziende lombarde per ridurre emissioni in atmosfera»

MILANO (13 giugno 2020) - "Abbiamo destinato altri 1,7 milioni di euro a 26 aziende agricole lombarde per ridurre ulteriormente le emissioni di ammoniaca e gli impatti ambientali dalla gestione dei reflui zootecnici. Queste risorse serviranno per acquistare iniettori, coperture per lo stoccaggio e impiantistica di trattamento dei reflui. Gli investimenti totali salgono a quattro milioni di euro in tre anni. Non si tratta di interventi spot, ma di un percorso di innovazione e di sostenibilità ambientale per un settore che è già' tra i più green a livello europeo". Lo ha detto l'assessore regionale lombardo all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, presentando i risultati del bando regionale dedicato alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attivita' agricole.

"La zootecnia lombarda - ha ricordato l'assessore - è un esempio a livello mondiale di economia circolare. Abbiamo il 30 per cento degli impianti di biogas agricoli italiani e un controllo veterinario costante delle stalle". "La sostenibilità ambientale delle aziende - ha continuato - deve essere perseguita attraverso l'innovazione e la tecnologia. Per questo continuiamo ad accompagnare le imprese in investimenti legati alla compatibilità ambientale dei processi produttivi".

"Il futuro - ha concluso Rolfi - è quello di ridurre ulteriormente le emissioni puntando sugli iniettori che consentono di incorporare immediatamente nel terreno gli effluenti evitando il contatto con l'aria".

Le risorse saranno cosi' distribuite:

provincia di Bergamo: 815.000 euro per 7 aziende

provincia di Brescia: 375.000 euro per 8 aziende

provincia di Cremona: 165.000 euro per 6 aziende

provincia di Lodi: 40.000 euro per 3 aziende

provincia di Milano: 320.000 euro per una azienda

provincia di Mantova: 22.000 euro per una azienda