Sicurezza, sono in arrivo tre colonnine

GERRE DE' CAPRIOLI (13 giugno 2020) - Tre velo ok in arrivo a Gerre de’ Caprioli. Dalla prossima settimana verranno posizionate le colonnine arancioni e saranno pronte ad immortalare, a sorpresa, chi non rispetta il limite dei 40 chilometri orari. Nelle scorse settimane infatti sono state effettuate delle rilevazioni conoscitive per capire se vi fosse o meno la necessità di installare queste apparecchiature. E i dati che sono emersi sono piuttosto preoccupanti. Sono infatti state rilevate punte di oltre 90 chilometri.

Proprio per questo motivo i tre rilevatori verranno posizionati due in via Roma, il primo in prossimità dell’accesso da Cremona prima della rampa arginale e uno in via Landi nei pressi della zona del parco del Po e del Morbasco. Le sanzioni verranno elevate solo in presenza di una pattuglia di agenti di polizia locale e scatteranno per i veicoli che superano il limite in entrambi i sensi di marcia. Saranno inoltre utili anche per identificare i mezzi pesanti che ancora transitano in paese nonostante il divieto.





© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO