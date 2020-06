Nuovo ospedale, Pizzetti: «Valutare tutte le opzioni. No al maxi piano»

CREMONA (13 giugno 2020) - Una cosa è già certa: dopo la proposta lanciata da Forza Italia di costruire un nuovo ospedale da 700 posti al posto del Maggiore, per l’ospedale di Cremona sono comunque in arrivo cambiamenti. E che l’idea di mettere mano ad una struttura inaugurata esattamente 50 anni fa sia passata ad una fase più avanzata lo dimostra l’interesse del deputato Pd Luciano Pizzetti: «Potrebbe essere una cosa seria, dipende dai progetti e dalle idee messe in campo. Certo un nuovo ospedale non può essere la mega struttura da 700 posti ipotizzata da Forza Italia che finirebbe per coprire l’intero fabbisogno provinciale provocando il declassamento degli altri ospedali, specialmente l’Oglio Po che peraltro è l’unico già anti-sismico in provincia. Comunque non ho cambiato idea e rimango fermo a quanto ho già detto: le due ipotesi sul tavolo sono la costruzione di un nuovo ospedale oppure l’ammodernamento del vecchio che è stato inaugurato nel 1970, un secolo fa in termini di progressi nel campo della Sanità. Per prendere una decisione occorre una valutazione dei costi e dei benefici di entrambe le ipotesi. E, naturalmente, la disponibilità della Regione ad investire. Voglio dare atto al direttore generale dell’Asst di Cremona Giuseppe Rossi che si è già mosso per una valutazione».

«La zona rossa ad Alzano Lombardo e Nembro — sottolinea Pizzetti — la potevano decidere in tre: i sindaci, la Regione e il Governo. Posto che non può essere il sindaco, il livello più debole, a prendere una decisione come questa, restano Governo e Regione. Potevano assumersi entrambi questa responsabilità, e invece nessuno dei due lo ha fatto. Non so se questo avrà delle conseguenze giudiziarie e non può essere sempre la magistratura a dover supplire le responsabilità politiche. Certo una cosa sarebbe che Regione e Governo si concentrassero sulla condivisione di questa mancata decisione e non sul rimpallo reciproco della responsabilità. Un atteggiamento che mi lascia esterrefatto».

