Rsa: visite ancora vietate

CREMONA (13 giugno 2020) - Non è la delibera che si aspettavano. I parenti dei famigliari ricoverati nelle residenze socio sanitarie speravano dopo quattro mesi di potere rivedere i propri cari e ristabilire con loro un rapporto vero e non più mediato dal telefonino o dalle video chiamate fatte con il tablet. Invece, l’ultima decisione della Giunta Regionale in merito alla fase 2 nelle Rsa, così come in tutte le strutture residenziali o semiresidenziali in ambito sociosanitario, se da un lato apre alla possibilità di ricevere nuovi ricoveri ridando ossigeno anche ai bilanci aziendali, dall’altra continua a lasciare le porte serrate per famigliari e caregiver. Nel testo infatti si ribadisce che «per tutta la durata dell’emergenza, l’accesso alla struttura da parte deve essere concesso eccezionalmente, su autorizzazione del responsabile medico della struttura stessa (esempio: situazioni di fine vita) e, comunque, previo accertamento dello stato di salute (con modulo di autodichiarazione), rilevazione della temperatura corporea all’entrata e l’adozione di tutte le misure necessarie ad impedire il contagio». In altre parole saranno i singoli enti a valutare. Caso per caso. Il livello di sicurezza resta dunque ancora elevatissimo. Molti nonni sentono il distacco, chiedono il perché delle visite mancate quando tutto all’esterno sembra ritornato quasi alla normalità. La fragilità emotiva inizia ad essere un’altra pericolosa insidia da non sottovalutare.

