Falsi tecnici dell’acqua in azione, anziani derubati

CREMONA (12 giugno 2020) - Nel pomeriggio di ieri al Boschetto una coppia di anziani è stata derubata da un falso tecnico dell'acqua. L'uomo si è presentato vestito con berretto e divisa e ha tratto in inganno i coniugi. Con la scusa di verificare la presenza di mercurio nell'acqua di casa, l'uomo ha convinto la coppia a inserire i gioielli nel congelatore affinché non si danneggiassero. Poi con uno stratagemma ha buttato una sostanza maleodorante nel lavandino che ha anche causato del fumo. Nella concitazione del momento, il falso tecnico ha prelevato gli ori dal congelatore ed è spariro. La signora anziana, un po' per lo spavento ma anche per la sostanza inalata, ha dovuto far ricorso alle cure del pronto soccorso.

Padania Acque, la società che gestisce il servizio idrico integrato, ribadisce, innanzitutto, che il mercurio non è un elemento chimico presente nell’acqua erogata in provincia di Cremona. L’acqua di rete peraltro non ha bisogno di alcun controllo presso le abitazioni, dal momento che quotidianamente il laboratorio accreditato della società effettua le analisi prima che l’acqua entri nelle case dei cittadini.

Inoltre, eventuali controlli o rilevazioni delle letture vengono effettuati solo ed esclusivamente sui contatori che, di norma, si trovano all’esterno dell’abitazione. Qualora fosse in corso la lettura dei contatori, si consiglia di verificare sempre che l'addetto sia munito del cartellino di riconoscimento di Padania Acque. Inoltre, i dipendenti di Padania Acque, quando operano per conto dell’azienda, sono sempre muniti di mezzo aziendale. Ciò significa che l’auto o il furgone, con i quali dipendenti e addetti effettuano interventi presso le abitazioni, riporta sui lati il logo di Padania Acque. Gli addetti alle letture dei contatori, nelle prossime settimane, oltre al tesserino di riconoscimento saranno anche muniti di una pettorina a sfondo bianco riportante il logo aziendale.

Anche in caso di sostituzione di contatori interni alle abitazioni, la società che gestisce il servizio idrico integrato nella provincia contatta personalmente l’utente per fissare un appuntamento. Padania Acque invita, quindi, alla massima prudenza. Si ricorda peraltro che i costi di eventuali interventi verranno esclusivamente addebitati in bolletta, pertanto per nessun motivo l’addetto è autorizzato a chiedere il pagamento di un corrispettivo.

In caso di dubbio, è bene contattare immediatamente la società telefonando al numero verde gratuito 800 710 711, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 9 alle 16, ma anche le forze dell'ordine per segnalare individui sospetti.

