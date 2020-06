Viabilità, intervento su un tratto di fognatura in via del Giordano

CREMONA (12 giugno 2020) - Da lunedì 15 giugno prende il via un intervento di manutenzione di un tratto di fognatura in via del Giordano all’incrocio con via degli Argini. I lavori, che si protrarranno per tre settimane, sono eseguiti per conto di Padania Acque S.p.A. e consistono nella sostituzione e nello spostamento di una tubazione di 20 metri. L’intervento è necessario per risolvere il problema delle infiltrazioni d’acqua nei locali interrati dell’edificio situato al civico 77.

Per limitare i disagi alla circolazione stradale e per ragioni di sicurezza verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata (0-24) nel tratto interessato dal cantiere sino all’incrocio con via degli Argini. Sempre in quel tratto di strada vi sarà un restringimento della carreggiata, mentre sarà chiuso l’accesso a via degli Argini, tra il civico 77/D di via del Giordano e il civico 1/A di via degli Argini, che sarà raggiungibile da via Breve.

L’evoluzione del cantiere sarà seguita dai responsabili dell’esercizio fognatura di Padania Acque S.p.A. insieme ai tecnici del Comune di Cremona.

