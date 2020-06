Viale Po, semafori in tilt. Adesso arrivano i led

CREMONA (12 giugno 2020) - Da una ventina di giorni i semafori di viale Po vanno in tilt all’improvviso cominciando a lampeggiare sul giallo. E, una volta riparati, tornano dopo poco a «impazzire», ma il problema sarà presto risolto in maniera definitiva a zero costi per il Comune. Lo assicura l’amministrazione con una nota: «La serie di guasti che si sono verificati agli impianti semaforici di viale Po sono stati risolti da Citelum, gestore della pubblica illuminazione e impianti semaforici, nei tempi previsti dalla convenzione Consip e non hanno causato particolari problemi di viabilità».

Il Comune, poi, spiega le cause dei malfunzionamenti: «Le installazioni di viale Po, via Serio, via Adda e via Oglio presentano, sostanzialmente, la medesima criticità: vetustà delle lanterne semaforiche, oggi ancora ad incandescenza, che determina infiltrazioni di acqua ed umidità all’interno dell’involucro in plastica ed il conseguente cortocircuito sull’impianto quando avviene il contatto con i morsetti di connessione delle lampadine. Le guarnizioni degli involucri delle lanterne e l’usura delle medesime — si presume che gli impianti abbiano almeno 25 anni di età — sono completamente esaurite e a fine ciclo di vita. Inoltre, anche lo stato di usura dei componenti elettronici del quadro di comando (relè, fusibili, morsetti di connessione) determina guasti e malfunzionamenti degli impianti».

Occorre dunque un intervento risolutivo che non consista nella semplice sostituzione dei componenti guasti. Un’operazione che il vice sindaco con delega ai Lavori pubblici, Andrea Virgilio, prevede possa essere completata entro la fine del mese.

