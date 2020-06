Cremona sotto i riflettori giapponesi

CREMONA (11 giugno 2020) - Dal Giappone a Cremona il passo è breve quando scende in campo un’emittente come TBS, uno dei network televisivi più importanti del Paese del Sol Levante. Si tratta di un canale a copertura nazionale con un solido background e un palmarès ricco di successi, tra i quali il Television Grand Prix Award ottenuto nel 2018 per l’alto valore didattico ed educativo delle proprie produzioni.

Alla ricerca di nuovi contenuti per il documentario The World Wonders Discovery (che vanta circa 15 milioni di telespettatori a puntata), gli operatori giapponesi sono arrivati a Cremona qualche giorno fa e si fermeranno sino a oggi per scoprire la città ed intervistare artigiani e musicisti nipponici.

A fare loro da guida è la violinista Lena Yokoyama, vero talento musicale e cremonese d’adozione. E proprio lei, stamattina, si è esibita dalla Bertazzola, lungo la facciata della Cattedrale, nell'Ave Maria di Charles Gounod con un violino di Giuliana Takashi, figlia del noto maestro liutaio Ishii Takashi scomparso nel 2015.

