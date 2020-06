L'ultimo saluto alla maestra Carla Bozzetti

PADERNO (11 giugno 2020) - Comunità in lutto: amici ed ex alunni al cimitero, questa mattina, per l'ultimo saluto all'89enne Carla Bozzetti, storica maestra elementare. Persona di cultura e attenta alla crescita dei bambini, molto stimata, era la moglie del compianto Mario Azzini, studioso di storia locale, ex direttore scolastico e già sindaco a Paderno dal 1960 al 1975.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO