Il sindaco dona lo stipendio

CASTELVETRO PIACENTINO (11 giugno 2020) - I volontari della Protezione civile in queste lunghe settimane hanno potuto aiutare anziani e malati grazie alla generosità di tanti cittadini, compreso il sindaco Luca Quintavalla che nel mese di marzo ha rinunciato al suo compenso di amministratore proprio a favore del gruppo. «Non ha voluto dirlo anche per evitare strumentalizzazioni politiche – svela ora il presidente delle tute gialle castelvetresi, Claudio Mariotti – ma io ritengo giusto spiegare da dove abbiamo preso i soldi necessari per la benzina, visto che ne è servita davvero parecchia: in questi mesi abbiamo raccolto complessivamente circa 3.500 euro, e anche il nostro sindaco ha contribuito in modo significativo devolvendoci il suo stipendio. Offerte sono arrivate anche dal Gruppo alpini, dall’Anpi, dalla Pro loco e da tanti castelvetresi. Non riporto cifre perché ogni gesto ha avuto per noi uguale valore, ringraziamo tutti di cuore». Oltre a Quintavalla, che preferisce non commentare, in questi mesi anche altri politici piacentini hanno contribuito in vario modo alle azioni di aiuto.

