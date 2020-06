La banca del plasma al via. Una «riserva» di anticorpi

CREMONA (11 giugno 2020) - Banca del plasma al via anche a Cremona. In uno dei territori più martoriati dal Covid 19, si preparano le «munizioni» per affrontare e sostenere una eventuale ondata di ritorno. Sperando non ci sia, non sapendo se ci sarà e, nel caso, nemmeno quale potrebbe essere la sua potenza, per l’autunno l’ospedale Maggiore conta di avere comunque abbastanza riserve del prezioso emoderivato prelevato dai pazienti guariti e ricco di anticorpi, capace di contrastare il virus. Una sperimentazione che nei mesi più crudi della pandemia era stata avviata con successo dal San Matteo di Pavia e dall’ospedale di Mantova, seguiti a stretto giro anche da Cremona.

«Poi, all’inizio di maggio, la Lombardia ha lanciato il programma per la raccolta del plasma iperimmune coinvolgendo a livello regionale tutte le strutture ospedaliere — spiega Massimo Crotti, primario di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale —. È stato definito un protocollo per la donazione e da una settimana anche noi siamo al lavoro, inseriti in un sistema che fa capo alla rete dei centri trasfusionali».

Obiettivo dichiarato dall’assessore al welfare Giulio Gallera: testare 500 mila persone tra tutte le aziende socio sanitarie territoriali. A Cremona nonostante si sia iniziato da pochissimo, sono già una ventina gli ex pazienti selezionati dal centro servizi dell’ospedale e quattro le raccolte effettuate.

