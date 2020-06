«Non mi hanno curato. E adesso sono spariti»

CREMONA (11 giugno 2020) - È furiosa con la Dentix. Ha provato a contattare più di una volta l’ambulatorio di Cremona, in via Guarneri del Gesù, una delle 57 sedi in Italia che fanno capo alla società spagnola. Mentre in Spagna è stata avviata la procedura di fallimento, in Italia le cliniche low cost non hanno più riaperto. Lasciando «a piedi» i pazienti come Daniela Serra, 69 anni, di Cortemaggiore (Piacenza), una pensione di 800 euro al mese, dal 2018 in guerra con la Dentix, «nelle cui casse entra la mia rata mensile nonostante la loro promessa di sistemarmi la bocca per un lavoro sbagliato». La pensionata ha già presentato un esposto all’Ordine provinciale dei Medici, ha in mano una perizia medico legale. E’ furibonda.

