Nuovo ospedale, ora il progetto prende forma

CREMONA (10 giugno 2020) - «Le opere di riqualificazione e ammodernamento dell’ospedale Maggiore richiederebbero una spesa di 190 milioni di euro, mentre per la costruzione di una nuova struttura all’avanguardia da circa 600 posti letto servirebbero 250 milioni di euro». Il direttore generale dell’Asst di Cremona, Giuseppe Rossi, mette sul piatto le cifre degli investimenti necessari a garantire alla città un presidio ospedaliero efficiente e dotato delle migliori tecnologie per rispondere con efficacia ai bisogni effettivi del territorio. I numeri modificano le proporzioni, ma non la sostanza, della proposta avanzata lo scorso 28 aprile dall’eurodeputato e coordinatore di Forza Italia in Lombardia, Massimiliano Salini, insieme al responsabile provinciale, Gabriele Gallina, e al capogruppo in Consiglio comunale, Carlo Malvezzi: «I soldi del Mes vengano utilizzati per realizzare a Cremona un ospedale da 700 posti nell’ampia area circostante l’attuale struttura, con una spesa prevista di 450 milioni di euro». Un annuncio che ha acceso il dibattito sul destino del polo sanitario di viale Concordia: se nessuno mette in discussione l’esigenza di assicurare alla città un ospedale all’altezza della situazione, il fronte della politica è spaccato tra chi propende per la ristrutturazione e chi spinge per una soluzione ex novo.





