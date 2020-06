Paderno piange la maestra Bozzetti

PADERNO PONCHIELLI (10 giugno 2020) - Per intere generazioni di padernesi è stata la Maestra. Persona gentile, di cultura, attenta alle esigenze e alla crescita dei bambini dell’oratorio come catechista e dei suoi scolari, la comunità perde un pezzo di storia: nella sua casa di via IV Novembre è deceduta l’89enne Carla Bozzetti Azzini. Insegnante elementare conosciuta e stimata in tutto il territorio e moglie del compianto Mario Azzini, studioso di storia locale, ex direttore scolastico e già sindaco a Paderno dal 1960 al 1975, il paese si sta ora stringendo al dolore dei figli Fiorella (ex presidente del gruppo culturale Gerolamo Vida) e Giuseppe, della sorella Marisa e del fratello Camillo. La camera ardente è allestita all’abitazione di via IV Novembre 27, a Paderno Ponchielli. Mentre l’ultimo saluto alla maestra Carla si terrà domani alle 11 con il rito funebre, aperto a tutti, che verrà celebrato al cimitero di Paderno.





