Castelvetro, aperto il nuovo ufficio territoriale di Confcommercio

CASTELVETRO PIACENTINO (9 giugno 2020) - Aperto stamattina il nuovo ufficio territoriale di Confcommercio Piacenza – Commercianti di Castelvetro Piacentino in via Mascherpa, 16.

Sarà aperto ogni martedì dalle 9.00 alle 12.30 con i referenti pronti ad accogliere gli associati e il pubblico. Saranno presenti Nadia Bragalini Gemo (presidente di Terziario Donna Piacenza, ex consigliera nazionale di Terziario Donna Confcommercio e nuova delegata territoriale per Confcommercio Piacenza) e Lorenzo Montanari (funzionario referente territoriale, delegato al marketing di Confcommercio Piacenza). Entrambi si muoveranno nel tessuto imprenditoriale della Bassa Piacentina accogliendo istanze, facendosi interpreti delle esigenze, problematiche burocratiche ed operative sostenendo imprenditori, commercianti e professionisti anche nel settore dei servizi con numerose iniziative concrete, mirate e tangibili. “Gli effetti del lockdown – spiega Nadia Bragalini Gemo - si sono riversati su tutte le categorie commerciali soprattutto in questa zona a ridosso del confine con la Lombardia da cui, da pochi giorni, è tornata a riversarsi buona parte della clientela storica proveniente dalla città del Torrazzo. Confcommercio, forte del suo potere contrattuale a livello nazionale punta a mettere in campo anche nel territorio di Castelvetro e dintorni, strumenti diversificati per favorire la ripartenza delle attività commerciali locali”.

