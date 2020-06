Comune, dall’11 giugno seconda fase di manutenzione del verde pubblico

CREMONA (9 giugno 2020) - Giovedì 11 giugno inizierà la seconda fase degli interventi di manutenzione delle aree verdi del territorio comunale, suddivisi in cinque lotti ed assegnati alle cooperative che si sono aggiudicate l’appalto. I lavori, che dureranno circa tre settimane, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, riguardano lo sfalcio di aiuole stradali, parchi, giardini, cigli stradali e scarpate. Gli interventi di manutenzione avverranno anche nei giardini degli edifici scolastici di competenza comunale non effettuati nella prima fase, che risale al maggio scorso, in quanto non accessibili per l’emergenza da Covid-19. Si procederà anche all’eliminazione di infestanti presenti su marciapiedi e strade. In questo caso si tratterà di interventi manuali dal momento che non è possibile utilizzare prodotti fitosanitari in quanto contengono glyfosate così come disposto dalla normativa europea vigente. Per questo intervento occorrerà più tempo tenuto conto del numero limitato di addetti, della presenza di ostacoli, quali, ad esempio, auto in sosta, e in modo da permettere di eseguire la manutenzione in condizioni di sicurezza.

