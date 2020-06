Deve scontare 5 anni di reclusione, 31enne arrestato in A21 dalla Polstrada

CREMONA (8 giugno 2020) - Arrestato dalla Polstrada sull’A21 per un cumulo pena di 5 anni e un mese. Questa, ieri pomeriggio, la sorte toccata a un 31enne venezuelano. Durante un controllo l’uomo, a bordo di una Jeep insieme a una donna cubana, non aveva documenti. L'arresto è scattato subito dopo le verifiche da parte dagli agenti. Il sud americano è stato condannato per una serie di reati: furto, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, commessi tra Rimini (dove risiede) e Ravenna.

