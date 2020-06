C’è l’intesa, rinasce la coop di Aspice

CORTE DE’ FRATI (8 giugno 2020) - C’è l’intesa tra Comune e Regione Lombardia, rinasce la ex cooperativa di Aspice, storico luogo di aggregazione sociale per i residenti della frazione (circa 300) e per i cittadini dei paesi limitrofi. L’area dello stabile di via Marconi, ex Circolo Arci e poi bar chiuso dal 2008, attualmente è di proprietà della Regione con il Pirellone che ha stanziato 50 mila euro (40 mila nel 2020 e 10 mila nel 2021) per interventi di manutenzione straordinaria. Dal canto suo il Comune di Corte de’ Frati ha garantito in comodato d’uso gratuito gli spazi almeno fino al 31 dicembre 2020, questo nell’attesa che venga valutata la proposta d’acquisto già avanzata dall’ente locale guidato dal sindaco Rosolino Azzali, che spiega: «Stiamo ragionando su come valorizzare in concreto la ex cooperativa, partendo da una certezza: quest’area verrà destinata all’ambito sociale-ricreativo. Così come lo è stata sin dagli anni ‘50 quando è stata acquistata dagli abitanti di Aspice proprio per garantire un punto di aggregazione».

