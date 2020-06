'Costretto a spostare la ricerca anti-Covid'

CREMONA (8 giugno 2020) - Maiali progettati geneticamente per essere meno immunogeni e prodotti per clonazione e poi inoculati con le proteine del Covid-19 in modo da arrivare a produrre un vaccino. La ricerca passa anche dai laboratori di Avantea. Ma non passa, però, per le stalle che in questo momento sono insufficienti ad ospitare il numero di suini necessario. Dice Cesare Galli, fondatore e direttore di Avantea: «Se ci fossero arrivate le autorizzazioni per una variante che abbiamo chiesto due anni fa e avessimo potuto ingrandire il nostro laboratorio, ci saremmo tenuti i nostri maiali, anziché essere costretti a inviarli in Belgio. Avremmo proseguito qui la sperimentazione per un siero anti-Covid. Senza contare che se, come si spera, la ricerca avrà successo, si dovranno produrre più maiali e da noi ci sarà bisogno di più spazio». Il laboratorio cremonese è consociato con la francese Xenothera, impegnata in una ricerca sperimentale multicentrica per la quale il governo d’Oltralpe ha messo a disposizione 6 milioni di euro. La progettazione genetica dei maiali e la loro clonazione è avvenuta a Cremona, poi undici animali sono stati inviati in Belgio «e ce ne hanno già chiesti altri». Lì ai maiali sono state iniettate le proteine del virus in modo che sviluppassero gli anticorpi ed è stato prelevato il sangue per ottenere il siero. È questa la fase della ricerca che avrebbe potuto essere sviluppata a Cremona che e invece viene svolta in Belgio.

"Il Comune - ha detto il vice sindaco Andrea Virgilio - deve rispettare la legge. Per una variante al Pgt per cambiare la destinazione agricola di un terreno ci sono passaggi precisi e tempi che vanno rispettati. Mi spiace che il professore consideri il cambio un impiccio burocratico".

