Chiude la storica trattoria Alba, la casa della Cremonese

CREMONA (8 giugno 2020) - "Pronto, qui trattoria Alba. Avvertiamo la spettabile clientela che il locale è chiuso per cessata attività". Questo è il messaggio registrato che comunica a chi compone il numero telefonico 0372 433700 che lo storico ristorante di via Persico non riapre più. L'Alba è stata la casa della Cremonese, sui suoi tavoli sono passati dirigenti, allenatori e giocatori grigiorossi. Adesso il locale è in vendita.

Lo conferma il titolare Arnaldo Nolli, che incontriamo con la moglie Marta Bindi e la figlia Laura proprio all'interno della trattoria, entrando dalla porta secondaria di via Francesco Soldi. "Avevamo già deciso di chiudere a fine anno - spiega Arnaldo - Ormai abbiamo già superato anche l'età della pensione. L'arrivo della pandemia ha solo accelerato di qualche mese la nostra scelta. Riaprire per qualche mese sarebbe stato solo un problema, legato anche al fatto di sottostare alle norme vigenti per la tutela dei clienti. Chiudere un locale dopo 47 anni e mezzo è un colpo al cuore, ma necessario".

