Rifiuti, raccolto un sacco di guanti monouso in via dei Cappuccini

CREMONA (7 giugno 2020) - Un sacco di guanti monouso, gettati in strada, è stato raccolto questa mattina a Cremona in via dei Cappuccini all'angolo con via del Macello. E' lì che sono entrati in azione i volontari di Legambiente Cremona e di Greenpeace, insieme a una studentessa spagnola che collabora con Csv Lombardia Sud.

"Particolare attenzione - spiega Giulio Ferrari del direttivo Circolo Vedo Verde Legambiente Cremona - è stata data ai nuovi rifiuti, quali guanti e mascherine monouso che sempre di più imperversano nelle strade, nelle piazze e nei parchi cittadini. Tali dispositivi di protezione sono fondamentali per limitare diffusione e contagio del virus: tuttavia, devono essere smaltiti correttamente nel secco non riciclabile per evitare la loro dispersione incontrollata nell'ambiente. Ci rivolgiamo sia a tutti gli esercizi commerciali perché predispongano un numero adeguato di contenitori per facilitare la raccolta dei dispositivi messi a disposizione della loro clientela, sia a tutti i cittadini invitandoli a adottare comportamenti di smaltimento virtuosi, responsabili e consapevoli: è un gesto civico di buon senso e corretto per la salute di tutti noi e dell’ambiente".

