Cremona, rischio di forti precipitazioni: polizia locale, Aem e Padania Acque in pre allerta

CREMONA (7 giugno 2020) - La Regione Lombardia ha diffuso un'allerta arancione (criticità moderata allertamento) per rischio di temporali forti dalle 24,00 di oggi, domenica 7 giugno. E' confermata l'evoluzione generale della perturbazione prevista nella giornata di ieri e nella serata di oggi non si esclude una possibile prosecuzione della fase acuta sui settori occidentali anche oltre le ore 21, indicativamente fino alle ore 2 di domani, associata allo spostamento di una linea temporalesca sulla parte orientale della regione.

Nella giornata di domani persisterà una circolazione depressionaria sul Nord Italia, centrata sulla Francia Meridionale, con precipitazioni moderate diffuse su tutta la Lombardia, anche a carattere temporalesco (ovunque probabilità alta per temporali forti), più consistenti sui settori occidentali. Dagli attuali scenari disponibili risulta probabile la persistenza di temporali intensi, anche se irregolari, sui settori centro-orientali fino al mattino e di una nuova attivazione più estesa su quelli occidentali in serata.

Il Comune ha già provveduto a mettere in pre allerta Polizia Locale, Aem e Padania Acque in modo che siano pronti in caso di necessità. I cittadini sono invitati a prestare particolare attenzione nei casi in cui le loro abitazioni si trovino in aree facilmente soggette ad allagamenti, nonché ad evitare spostamenti con i propri mezzi se non strettamente necessari. Gli uffici comunali della Protezione Civile terranno monitorato in modo costante l'evolversi della situazione.

