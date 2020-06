Covid, nessuna vittima e 6 nuovi contagi in provincia di Cremona

CREMONA (7 giugno 2020) - Nessuna vittima e sei nuovi casi positivi in provincia di Cremona. Con questi numeri, i contagiati da Coronavirus diventano 6.495, mentre i morti restano a 1.110.

In Lombardia, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 21 decessi (totale 16.270) e 125 tamponi positivi (totale 90.125). In due province non ci sono stati contagiati: Lecco e Mantova.

La situazione in Lombardia

tamponi effettuati: 8.005 (totale complessivo: 821.977)

attualmente positivi: 19.420 (-79)

totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall'inizio della pandemia a oggi: 90.195

i nuovi casi positivi: 125 (1,6% rapporto con i tamponi giornalieri)

i guariti/dimessi:183 (totale complessivo: 54.505)

in terapia intensiva: 107 (-3)

i ricoverati non in terapia intensiva: 2.801 (-39)

i decessi: 21 (totale complessivo: 16.270)

I casi per provincia

BG 13.558 +7

BS 15.007 +19

CO 3.922 +1

CR 6.495 +6

LC 2.766 0

LO 3.500 +2

MB 5.573 +2

MI 23.408 +43

MN 3.388 0

PV 5.416 +12

SO 1.488 +7

VA 3.693 +19

in fase di verifica 1.981

I casi in provincia di Cremona

CREMONA 1.515

CREMA 522

CASTELLEONE 262

SORESINA 256

CASALMAGGIORE 250

CASALBUTTANO ED UNITI 159

PIZZIGHETTONE 147

CASTELVERDE 128

SOSPIRO 123

SAN BASSANO 110

VESCOVATO 108

RIVOLTA D'ADDA 107

PANDINO 106

OFFANENGO 100

SONCINO 90

CINGIA DE' BOTTI 87

ROBECCO D'OGLIO 84

TRIGOLO 81

PERSICO DOSIMO 74

OSTIANO 70

VAILATE 61

SERGNANO 59

CASALMORANO 56

ANNICCO 56

PIADENA DRIZZONA 55

ROMANENGO 53

RIPALTA CREMASCA 50

BAGNOLO CREMASCO 50

SAN GIOVANNI IN CROCE 46

AGNADELLO 45

MONTODINE 45

BONEMERSE 41

GUSSOLA 41

VAIANO CREMASCO 40

CORTE DE' FRATI 39

SCANDOLARA RAVARA 38

SESTO ED UNITI 38

ACQUANEGRA CREMONESE 38

PIANENGO 37

SPINO D'ADDA 34

TRESCORE CREMASCO 34

CASALETTO VAPRIO 34

SPINADESCO 34

ISOLA DOVARESE 32

MADIGNANO 31

DOVERA 30

GERRE DE' CAPRIOLI 29

MALAGNINO 29

MARTIGNANA DI PO 28

STAGNO LOMBARDO 27

GRUMELLO CREMONESE ED UNITI 27

CAPERGNANICA 26

GADESCO PIEVE DELMONA 26

PADERNO PONCHIELLI 26

RIVAROLO DEL RE ED UNITI 25

SOLAROLO RAINERIO 25

SAN DANIELE PO 24

IZANO 24

POZZAGLIO ED UNITI 24

FIESCO 23

PALAZZO PIGNANO 23

PIEVE D'OLMI 23

QUINTANO 21

PIEVE SAN GIACOMO 21

GABBIONETA BINANUOVA 21

PESCAROLO ED UNITI 20

GRONTARDO 20

FORMIGARA 20

OLMENETA 20

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO 19

CAPRALBA 19

CALVATONE 18

CREDERA RUBBIANO 18

BORDOLANO 17

RIPALTA ARPINA 17

CICOGNOLO 17

CHIEVE 17

CAMISANO 16

MOTTA BALUFFI 16

SALVIROLA 15

TORRE DE' PICENARDI 15

CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE 15

AZZANELLO 14

MONTE CREMASCO 14

CREMOSANO 14

CASALETTO CEREDANO 14

SPINEDA 13

CROTTA D'ADDA 13

CAPPELLA CANTONE 11

RICENGO 11

TORRICELLA DEL PIZZO 10

SCANDOLARA RIPA D'OGLIO 10

GENIVOLTA 10

GOMBITO 8

PIERANICA 8

CASALETTO DI SOPRA 7

TICENGO 7

CUMIGNANO SUL NAVIGLIO 6

VOLONGO 6

MOSCAZZANO 6

CELLA DATI 6

CAPPELLA DE' PICENARDI 5

CASTELDIDONE 5

SAN MARTINO DEL LAGO 5

PESSINA CREMONESE 4

CAMPAGNOLA CREMASCA 4