Soncino, gli aperitivi didattici sul web

SONCINO (8 giugno 2020) - Dalla difficoltà al colpo di genio, dalla reclusione all'occasione di diffondere qualcosa di utile e simpatico a tutto il mondo grazie alla rete: terminato il lungo lavoro sulla didattica a distanza i ragazzi della scuola InChiostro hanno deciso di condividere le loro esperienze come bartender (e presto) come cuochi e insegnare ai soncinesi e non solo come preparare cocktail tipici del territorio in modo facile e veloce. Le videoguide sono gratis per tutti sui social dell'istituto su Facebook e Instagram. «La quarantena dei nostri ragazzi è stata produttiva – spiegano i docenti della scuola per futuri chef – L'idea è quella di una didattica a distanza che vuole essere risorsa per tutti e per questo abbiamo deciso che sui nostri social appariranno i lavori di alcune classi accompagnati da ricette facili e veloci».

