Vandali in azione: auto rigate e sassi contro una finestra

CASTELVERDE (7 giugno 2020) - Atti vandalici in via Breda. Diverse autovetture sono state rigate così come il vetro della finestra del ristorante Breda de' Bugni che è stato preso a sassate. I vandali hanno agito con il buio e sembra che nessuno si sia accorto di nulla.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO