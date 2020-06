Il 38enne di Pizzighettone Orlandi muore schiacciato da una pressa

PIZZIGHETTONE (7 giugno 2020) - Emiliano Orlandi, 38 anni e originario di Pizzighettone, è morto nel pomeriggio di ieri in seguito a un infortunio accaduto all’interno dello stabilimento Unigrà di via Gardizza a Conselice, nel Ravennate. Un collega di 35 anni presente nei paraggi, alla luce dell’accaduto, ha accusato un malore ed è stato portato in ospedale a Lugo per accertamenti. Secondo quanto finora ricostruito, dopo le 16 il lavoratore sarebbe rimasto schiacciato da una pressa. Come di prassi l'area, per disposizione della Procura di Ravenna, è stata sottoposta a sequestro. Sul posto, oltre ai Carabinieri della locale compagnia, sono intervenuti i vigili del Fuoco e gli ispettori della Medicina del Lavoro dell’Ausl.

Esprime "profondo cordoglio" Unigrà, gruppo attivo nel campo della raffinazione e lavorazione di oli vegetali. L’azienda "esprime le più sentite condoglianze ai familiari e conferma la piena collaborazione con le autorità competenti per la ricostruzione della dinamica dell’incidente».

