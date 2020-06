La nuova dipendenza è dalla realtà virtuale

CREMONA (7 giugno 2020) - Il lockdown ha prodotto serie conseguenze sui comportamenti sociali e ha acuito le dipendenze. In particolar modo quelle tecnologiche. E a farne le spese sono soprattutto i più giovani. Costretti dalla didattica a distanza a trascorrere ore e ore davanti ad un monitor; indotti a mantenere vive le proprie amicizie attraverso videochat e videochiamate e a ricercare nei social un contatto con l’altro. In questi mesi, il virtuale ha conquistato fette importanti di realtà: se prima agenzie educative come la scuola e la famiglia rappresentavano baluardi inespugnabili, ora anche questi hanno vacillato, lasciando aperti pericolosi varchi. Non a caso il servizio dipendenze dell’Asst Cremona sta correndo ai ripari. E’ infatti stata appena istituita una nuova linea telefonica dedicata ai «drogati del web» dove cercare scampo e un ritorno alla normalità. Al cellulare 3389430610, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15, rispondono la psicologa Irene Ronchi e l’assistente sociale Cristina Bassini.

«L’équipe — spiega il dottor Roberto Poli, direttore del Serd — è nata sulla scorta dei dati prodotti dall’indagine avviata dall’Associazione Dite (dipendenze tecnologiche) ed anche dalle risultanze dei nostri contatti. Su 9.145 ragazzi italiani di età compresa tra gli 11 e i 21 anni emerge che il 35% ammette che trascorre ormai tra le 11 e 14 ore al giorno connesso. Numeri elevatissimi se si considera che pre-covid la percentuale era del 15%». Un’iperconnessione dovuta alle circostanze eccezionali, ma che sta producendo effetti devastanti.

