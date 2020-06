Quinta A, di nuovo classe per un giorno

CREMONA (7 giugno 2020) - Non ci stavano a staccarsi definitivamente spegnendo il computer dell’ultima lezione online e così i bambini della quinta A della scuola elementare Canossa, han trovato il modo di ritrovarsi insieme a genitori ed insegnanti dal vivo. Nel pieno rispetto delle regole del distanziamento, tutti muniti di mascherine, ma finalmente di nuovo uniti per un’ultima volta come classe.Raccogliendo la volontà dei bambini, l’idea è stata lanciata nella chat delle mamme della quinta A, dalla rappresentante di classe dei genitori. Il piano iniziale era di ritrovarsi nel giardino della scuola per congedarsi dalle elementari con un saluto di gruppo, ma la scuola ha fatto sapere che sarebbe stato proprio impossibile ottenere l’autorizzazione di radunarsi all’interno del perimetro scolastico. E così sempre via chat, il gruppo di genitori ha deciso che le Colonie Padane avrebbero potuto essere il posto più adatto per la reunion. Tutti d’accordo per la mattina di sabato 6 giugno, ieri. Compresi alcuni dei maestri che hanno dato la disponibilità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO