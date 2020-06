Test sierologici: a Cremona positivo il 31,7%

CREMONA (6 giugno 2020) - Sono 2.624 a Cremona e 1.477 a Crema i casi positivi ai test sierologici effettuati dal 23 aprile al 4 giugno nel territorio della Ats Val Padana: in tutto, le persone che hanno sviluppato gli anticorpi al Covid-19 sono 4.101, che rappresentano il 33,29% delle 12.318 sottoposte ad esame finora. A questi si devono aggiungere 325 casi dubbi fra Crema e Cremona. Nel territorio di Mantova i positivi sono solo 972, il 13,1% dei 7.421 soggetti sottoposti ad esame, e 96 i casi dubbi. A Cremona i soggetti positivi sono 31,7%, mentre a Crema il 36,6%. I test sono stati messi a punto dal San Matteo di Pavia.

Il test viene eseguito esclusivamente su invito dell’Ats ai soggetti residenti nei Comuni della provincia, che rientrano sostanzialmente in due categorie: soggetti in quarantena (perché segnalati dai medici del territorio o a seguito di indagine epidemiologica) e gli operatori sanitari.

A Cremona fra i casi positivi, i 959 operatori sanitari sono il 36,5%, mentre i 1.665 soggetti in quarantena sono il 63,5%. A Crema i 482 operatori sanitari entrati in contatto con il Covid-19 sono il il 32,6% del totale dei casi positivi. Insomma a Cremona e a Crema un positivo su tre è stato o è ancora in prima linea contro l’epidemia. Si tratta di un numero significativo dal momento che, ovviamente, gli operatori sanitari non sono il 33% della popolazione.





