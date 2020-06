Gettano i rifiuti nell’Oglio: multati

CASTELVISCONTI (7 giugno 2020) - Arrivano con l’auto, si fermano sul ponte e scendono. Si guardano attorno, poi appena ritengono di non essere visti aprono il baule, afferrano sacchi colmi di spazzatura e li gettano nell’Oglio. A quel punto, convinti di restare impuniti, ripartono sereni. I furbetti dei rifiuti adottano tutti lo stesso modus operandi ma un po’ alla volta il Comune di Castelvisconti li sta stanando, e stangando, tutti. Quattro le persone multate nelle ultime settimane: sanzioni da 150 euro comminate per lo stesso, sconsiderato, comportamento, ovvero il lancio di immondizia nel fiume. Nel caso specifico, si tratta del massimo della pena prevista, anche per l’assenza di qualsiasi genere di circostanza attenuante.

Gli automobilisti, senza neanche accorgersene, sono finiti nella rete delle telecamere di videosorveglianza installate sia prima che dopo il ponte della provinciale che segna il confine tra le province di Cremona e Brescia. La sensazione è che quanto emerso, e sanzionato, sia solo la punta dell’iceberg: di scarichi abusivi, nell’area del ponte e non solo, se ne verificano molti di più di quanti ne vengono individuati ma le multe da 150 euro già recapitate rappresentano un messaggio per tutti. Anche per chi crede di disfarsi dei propri scarti al riparo da sguardi indiscreti: dove non arriva la tecnologia, arriva l’occhio vigile dei pescatori.

