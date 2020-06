Bloccata tre mesi in Belgio: «Finalmente torno a casa»

CORTE DE’ FRATI (7 giugno 2020) - Parte per andare a trovare i nipoti in Belgio, scatta il lockdown e per più di tre mesi è costretta a restare lontano dall’Italia. Ma oggi la 75enne Giancarla Mazzolari riuscirà a prendere un aereo per far rientro a Corte de’ Frati: «Non so cosa incontrerò quando arriverò a casa, mi è mancata. Non posso certo lamentarmi di come abbia vissuto in Belgio, una parte della mia famiglia è qui, ma ora è il momento di rientrare».

L’entusiasmo per condividere intere giornate in famiglia ma anche la voglia di tornare a casa per riabbracciare gli altri figli e per salutare le amiche di sempre: quarantena particolare, vissuta in una casa in campagna alle porte di Bruxelles, per Giancarla, per il figlio 46enne Maurizio Finetti e per i nipotini Paolo, 8 anni, e Antonia, 6 anni.

«Per evitare possibili contagi ci siamo spostati tutti in campagna – spiega Finetti, ex assessore in Comune a Corte de’ Frati e ora impegnato con una Ong Belga e sposato con Sarah, che lavora alle Nazioni Unite (Diritti Umani) – senza televisione e con internet solo al pc. È stato bellissimo vedere mia mamma raccontare ai bambini storie di un’altra epoca, trasmettere loro le nostre radici, la cucina, le tradizioni del luogo in cui siamo nati, e vederli lavorare insieme nell’orto e nel giardino curare piante e pomodori. Ma ora, dopo qualche disguido, per lei è tempo di tornare in Italia dai miei fratelli Marco e Marina».

Contento per la notizia anche il sindaco di Corte de’ Frati Rosolino Azzali, che commenta. «Prendo l’occasione per dare il bentornata a Giancarla. Persona molto legata alla nostra comunità, che si è sempre tenuta aggiornata e che aveva voglia di tornare nel suo paese dopo questo periodo di lontananza». I precedenti tentativi per rientrare a Corte de’ Frati non sono andati a buon fine e ora la partenza avverrà da Amsterdam in quanto dalla capitale dei Paesi Bassi c’è il volo diretto per l’aeroporto di Milano Malpensa.

