Lunedì riapre il punto prelievi dell'Asst in via Bonomelli

CREMONA (6 giugno 2020) - Riapre lunedì 8 giugno, con protocolli di sicurezza, il punto prelievi dell'Asst di Cremona presso il Poliambulatorio Cremona Welfare di via Bonomelli 81. Si accede da lunedì a sabato dalle 7 alle 9.30 solo su prenotazione. Per prendere appuntamento basta chiamare il numero 0372 415661 dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.00. In quell’occasione gli utenti verranno sottoposti ad un triage telefonico. L’accesso al punto prelievi sarà contingentato per evitare assembramenti e avverrà secondo i protocolli in vigore per evitare contagi: distanziamento, misurazione della temperatura, mascherina e igienizzazione delle mani. Durante l’accettazione, inoltre, agli utenti sarà richiesta la compilazione di un questionario attraverso il quale dichiarare eventuali contagi pregressi o contatti con persone positive o in quarantena.

Intanto, presso il Poliambulatorio Cremona Welfare, sono ripartite anche alcune visite specialistiche su appuntamento. Per il momento è possibile accedere alle specialità di odontoiatria e ortodonzia (anche per bambini), geriatria, fisioterapia, urologia, cardiologia, psicoterapia e psichiatria. I numeri per effettuare la prenotazione sono gli stessi del punto prelievi. Si può prenotare la propria visita anche compilando il form on-line sul sito cremonawelfare.it.

