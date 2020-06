Furgone prende fuoco ed esplode

PIZZIGHETTONE (5 giugno 2020) - Fiamme alte tre metri, un'esplosione che ha raggelato mezzo quartiere, detriti ovunque. Attimi di autentico terrore nel tardo pomeriggio di oggi nel centro storico di Pizzighettone. All'angolo tra piazza Cavour e corso Vittorio Emanuele, un furgone adibito al trasporto medicinali ha improvvisamente preso fuoco, pare a causa di un cortocircuito. L'incendio si è sviluppato a pochi metri dalla farmacia e nelle immediate vicinanze delle numerose attività commerciali presenti in zona. Fortunatamente rogo e deflagrazione non hanno generato danni a persone o cose, se non ovviamente al veicolo, andato distrutto. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area. Sul posto anche i carabinieri e le autorità cittadine, a cominciare dal sindaco Luca Moggi e dal suo vice Marco Boccoli. Già contattata dal Comune e dalla polizia locale un'azienda specializzata nel ripristino ambientale e nel recupero dei detriti.

