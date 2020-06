Don Tabaglio sta guarendo dopo 90 giorni di Covid-19

CREMONA (6 giugno 2020) - Arrivano buone notizie sullo stato di salute di don Franz Tabaglio, 55 anni, parroco dell’unità pastorale fra Grontardo, Levata e Scandolara Ripa d’Oglio. Il sacerdote, colpito dal Covid-19 e ricoverato dall’8 marzo in una clinica del Milanese, dopo aver affrontato momenti molto bui per l’aggressività con la quale il virus ha cercato di minare il suo fisico, ha superato la fase più critica e si sta lentamente riprendendo. Mercoledì è stato trasferito nella rsa cittadina gestita dall’Azienda Cremona Solidale, dove ha iniziato il lungo periodo di riabilitazione. Giovedì la sorella Cinzia, che gli è sempre vicina, ha postato su facebook un’immagine di Padre Pio, accompagnata da una citazione attribuita al frate santo di Pietrelcina: «Ricorda sempre che la paura può farti prigioniero, la speranza può renderti libero. La speranza ha due bellissimi figli, lo sdegno e il coraggio: lo sdegno per la realtà delle cose, il coraggio per cambiarle. La speranza vede l’invisibile tocca l’intangibile e raggiunge l’impossibile». E sempre sui social cominciano ad arrivare gli auguri di chi conosce bene il don e non vede l’ora che torni finalmente a casa.

