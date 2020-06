In provincia 11 nuovi positivi, 402 in Lombardia

CREMONA (5 giugno 2020) - In Lombardia 402 nuovi positivi, di cui 11 in provincia di Cremona. Continua a salire il bilancio delle vittime: 21 morti in Lombardia dove il dato complessivo ha raggiunto quota 16.222. Sempre in calo i ricoverati in Terapia Intensiva.

Ecco i dati di oggi

- i tamponi effettuati: 19.389

totale complessivo: 800.276

- attualmente positivi: 19.853 (-471)

- totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia

dall'inizio della pandemia a oggi: 89.928

- i nuovi casi positivi: 402 (2,1% rapporto con i tamponi

giornalieri)

- i guariti/dimessi: 752

totale complessivo: 53.853

- in terapia intensiva: 120 (-5)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 2.960 (+6)

- i decessi: 21

totale complessivo: 16.222

I casi per provincia con la differenza rispetto a ieri

Milano 23.306 (+99) di cui 9.890 (+52) a Milano città

Bergamo 13.539 (+73)

Brescia 14.970 (+89)

Como 3.912 (+18)

Cremona 6.482 (+11)

Lecco 2.765 (+4)

Lodi 3.495 (+10)

Mantova 3.382 (+13)

Monza e Brianza 5.567 (+8)

Pavia 5.393 (+22)

Sondrio 1.481 (+10)

Varese 3.671 (+28)



e 1.965 in fase di verifica.

Risalgono i contagi per CoVid-19 in Italia: 234.531, +518 da ieri (177). Si tratta degli attuali positivi, vittime e guariti. Zero vittime in 9 regioni: Trentino, Sicilia, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Val d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. Saliti a 163.781 i guariti e i dimessi.

