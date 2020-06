Nucleare, dal governo 26 milioni

CAORSO/MONTICELLI (6 giugno 2020) - Il risarcimento milionario a fini di compensazione ambientale per la prima e unica centrale nucleare entrata in funzione in Italia dovrà essere erogato in toto, e in primo luogo ai paesi della Bassa piacentina più direttamente coinvolti. Anche in appello, infatti, il Comune di Caorso ha vinto la causa contro il Governo: la sentenza del tribunale di Roma è appena stata depositata e riconosce all’ente locale piacentino i 26 milioni di euro decurtati negli anni scorsi dal tesoretto nucleare. Una vittoria che due mesi fa su queste colonne era stata anticipata dal sindaco di Monticelli Gimmi Distante, che annunciando l’intenzione del suo Comune di portare a sua volta avanti la causa, in consiglio aveva rivelato che la sentenza di secondo grado sarebbe presto stata depositata e che l’esito sarebbe stato positivo. La conferma arriva ora dal parlamentare piacentino Tommaso Foti, Fratelli d’Italia.

Ad intentare la causa, nel 2011, era stato l’allora sindaco Fabio Callori, denunciando che all’appello mancava circa il 70% di fondi, che in base alla legge 368 il Comune di Caorso avrebbe avuto il diritto di ricevere, come compensazione per la presenza di scorie nucleari sul proprio territorio.

E come aveva appunto anticipato Distante, questa vittoria è di buon auspicio anche per il Comune di Monticelli, a sua volta impegnato in una battaglia legale contro il Governo: chiede il riconoscimento delle quote di tesoretto nucleare mancanti e si tratterebbe di almeno 600 mila euro.

