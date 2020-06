Sicurezza, nuove barriere

CASALBUTTANO (6 giugno 2020) - Operai in azione per garantire maggiore sicurezza al passaggio a livello di via Bergamo: realizzati nuovi pali a traliccio per l’installazione delle protezioni utili ad evitare ai mezzi pesanti di entrare direttamente in contatto con i cavi dell’alta tensione utilizzati per la circolazione dei convogli. L’importante accorgimento promosso dalle ferrovie lungo uno degli snodi ferroviari maggiormente trafficati dell’intero territorio, sia in direzione Cremona che verso Soncino e Bergamo, rientra nel più ampio piano sicurezza messo in campo in questi giorni che prevede l’aggiunta di altre due sbarre alla struttura che regola il transito in località San Vito, lungo la direttrice della Quinzanese.

Il cantiere nell’area in uscita da Casalbuttano ha preso il via ad inizio settimana e nella giornata di ieri i tecnici specializzati sono riusciti a completare l’intervento agganciando il cavo di protezione ai due nuovi pali in acciaio. Strutture appena posizionate grazie anche all’ausilio di solidi basamenti in cemento. L’opera si è resa necessaria solo lungo il lato in direzione del paese della Norma (e non anche dalla parte verso Casalmorano), questo in modo da ripristinare la completa efficienza dell’attraversamento ferroviario dopo il danneggiamento della precedente protezione. I lavori di manutenzione e riqualificazione sono proseguiti senza particolari intoppi e non hanno portato con sé disagi o problematiche ad autisti e automobilisti transitati da Casalbuttano.

