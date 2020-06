Maltrattamenti e violenze ai danni della moglie, arrestato

CREMONA (4 giugno 2020) - Ieri il personale della II Sezione della Squadra Mobile della Questura di Cremona (reati contro la persona, in danno di minori e reati sessuali) ha dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Cremona Pierpaolo Beluzzi, su richiesta del Pubblico Ministero Vitina Pinto, a carico di un 41enne nigeriano, residente in provincia di Cremona.

Alla base del provvedimento, gravi episodi di maltrattamenti e lesioni personali nei confronti della moglie connazionale che nel tempo hanno cagionato alla donna uno stato di prostrazione, terrore, avvilimento e sofferenza, costantemente minacciata di morte o di gravi menomazioni.

Il cittadino nigeriano si trova ora ristretto presso la casa circondariale di Cremona a disposizione dell’Autorità Giudiziaria ed in attesa dell’interrogatorio di garanzia.

