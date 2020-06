Cartelli fai da te per salvare bimbi e gatti

SONCINO (4 giugno 2020) - Un gesto spontaneo e di grande cuore nato dal dolore alla vista di piccole vite spezzate, quelle di tanti gattini. Alessandro Cavati, medico del borgo e amante degli animali, ha realizzato nella sua stradicciola di campagna dei cartelli segnaletici in legno che avvisano gli automobilisti di passaggio della presenza di bambini e mici a passeggio. «Ora la gente passa più lentamente, l’effetto dissuasore sembra funzionare. Speriamo che anche i pochi rimasti che passano a gran velocità presto smettano. Sfrecciare in questa zona non è pericoloso solo per gli animali ma anche per i bambini e i ciclisti di passaggio». La polizia locale ha verificato la legittimità della cartellonistica che, pur non costituendo ovviamente un obbligo di legge, si trova su un vialetto privato, non fornisce informazioni false o pericolose per l’automobilista (anzi) e non intralcia nessuno, quindi può restare.

