Fs, 4 sbarre anti furbetti

CASALBUTTANO (4 giugno 2020) - Più sicurezza al passaggio a livello di San Vito: dalle attuali due, una per lato ad incrociare, le sbarre dello snodo ferroviario vengono portate a quattro. Questo per evitare il ripetersi di slalom o manovre azzardate da parte degli automobilisti in transito e al tempo stesso per garantire una maggiore salvaguardia dei treni e della rete ferroviaria dato che le barriere dello snodo per Cignone sono state abbattute più volte in questi anni.

