Litiga col marito, si sente male e va in ospedale

SORESINA (3 giugno 2020) La lite in casa è proseguita in strada. E la notte agitata di due coniugi si è conclusa col trasporto in ospedale della donna: una cittadina di origine nordafricana, residente a Soresina, di 36 anni. Non sono chiare le ragioni che hanno determinato l’intervento dell’ambulanza: stando a quel che si è appreso, non risulta che la discussione sia degenerata in violenze fisiche. Con tutta probabilità pare che la giovane maghrebina abbia scontato a livello nervoso ed emotivo gli effetti di un diverbio animato e reiterato. Ha accusato un malore e per soccorrerla si è resa necessaria la chiamata al 118: valutate le condizioni della donna, i volontari della Croce Verde di Castelleone e gli operatori dell'auto medica hanno comunque concordato il trasporto per accertamenti all'ospedale di Crema, anche per escludere con certezza la presenza di traumi fisici. Per chiarire i contorni dell'episodio è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Cremona.

